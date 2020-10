Milan, Krunic: "Ibrahimovic ha una mentalità diversa degli altri, è il più forte di tutti"

Rade Krunic ha parlato a Sky alla vigilia della gara di Europa League contro lo Sparta Praga: "Sono stato sempre concentrato sul Milan, non pensavo alle altre cose. Cambio ogni tanto i ruoli, dipende da quello che ha bisogno il mister. E' una nuova vita per me, ad Empoli giocavo sempre ma è meglio stare in una squadra così forte. Mi piacciono questi ruoli e mi fa piacere che il mister mi utilizzi così tanto. Ibrahimovic? Ha una mentalità diversa degli altri, anche altri giocatori sono fortissimi, ma mentalmente e come giocatore è più forte di tutti".