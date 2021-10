Milan, Krunic: "Vittoria meritata. Scudetto? Per me siamo i più forti del campionato"

vedi letture

Rade Krunic, fantasista del Milan, dopo il successo ottenuto sulla Roma di Mourinho, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: “Abbiamo vinto meritatamente, eravamo più pronti per questa partita. Dopo il gol di Ibrahimovic è stato tutto più facile. Noi ci aiutiamo uno con l’altro, anche chi gioca meno dà sempre il massimo. Tutti siamo importanti qui. Se ci sentiamo i più forti? Ci sono tante squadre forti, ma come gruppo per me sì siamo i più forti del campionato”.