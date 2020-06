Milan, l'addio di Ibrahimovic è scontato ma potrebbe restare in Italia

Zlatan Ibrahimovic, dopo la sfuriata di mercoledì scorso durante il colloquio con Gazidis, è già con un piede fuori dal Milan. L'addio è ormai scritto e la strada più probabile per il suo futuro porta all'Hammarby, club di cui è co-proprietario. Non è però detta l'ultima parola anche in chiave italiana, visto che ci sono diversi club che lo vorrebbero trattenere nel nostro paese, a cominciare dal Bologna di Mihajlovic, con cui aveva flirtato anche prima del ritorno in rossonero. Poi c'è il Napoli, con De Laurentiis che non disdegnerebbe avere un campione come lui anche in chiave diritti d'immagine. E infine ci spera anche Galliani per il suo super Monza, che però ripartirà dalla B ma con la grande ambizione di raggiungere subito la massima serie riportando Berlusconi in Serie A. A riportarlo è Tuttosport.