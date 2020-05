Milan, l'addio di Maldini complica anche i piani per il futuro di Donnarumma

Con l'addio ormai praticamente certo di Paolo Maldini, l'amministratore delegato Gazidis dovrà affrontare la grana relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma senza un garante che poteva fare la differenza. Per Raiola e il portiere, la presenza dell'ex capitano rossonero in società era una garanzia per un progetto di rilancio importante, senza di lui anche le ambizioni tornano a vacillare. Il portiere e l'agente, oltre a un contratto importante, chiedono infatti che venga garantito un percorso che porti a successi e qualificazioni europee, due dettagli non da poco vista la situazione attuale del club. A riportarlo è Tuttosport.