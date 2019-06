© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In scadenza di contratto col Milan, Riccardo Montolivo ha pubblicato quest'oggi una lettera sul suo profilo 'Instagram' per salutare i tifosi rossoneri: "Sette stagioni con questa gloriosa maglia, 4 anni con la fascia di Capitano al braccio. Poi, mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato. Non ho potuto fare 1 solo minuto in campo e non ho fiatato, non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato. Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare grazie tifosi rossoneri, grazie da un Capitano e un uomo ferito, ma che continuerà ad andare a testa alta, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista. Le ferite si cicatrizzano, l’amore per la maglia rimane per sempre: forza Milan!", ha scritto.