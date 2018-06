Milan, l'addio di Rodriguez ora è possibile: due le ipotesi in Bundesliga

L'addio di Ricardo Rodriguez al Milan non è impossibile. Anzi. Secondo Tuttosport oggi in edicola l'ipotesi è forte e concreta. Arrivato la scorsa estate dal Wolfsburg per 14 milioni di euro più bonus, ha già un sostituto in Ivan Strinic e la valutazione è ora di 15 milioni di euro. Piace al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund, entrambe big tedesche.