Milan, l'addio di Suso: "Via a testa alta. Parlo poco, ma ho dato tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"È stata una notte complicatissima, la mia ultima a Milano". Attraverso il proprio profilo Instagram, Suso dice addio al Milan. Il fantasista spagnolo è da ieri a tutti gli effetti un calciatore del Siviglia: "Sono confuso. Ho sempre parlato poco, ma ho sempre amato Milano e il Milan. Ho sempre dato tutto per questi colori e me ne vado in punta di piedi, esattamente come sono arrivato anni fa. Non ho mai fatto proclami e promesse, non ho mai amato esagerare, ho sempre e solo provato a difendere la maglia del Milan. In anni bui e meno bui ci ho sempre messo la faccia, le gambe e il cuore: ce l'ho fatta, a volte. E altre non ce l'ho fatta, ma ho sempre fatto tutto con onestà, attaccamento e affetto. Sono diventato uomo con voi, ho conquistato la nazionale grazie a voi: sono diventato uomo e padre fuori dal campo. Mi mancheranno le mie passeggiate in Duomo, mi mancherà Milano, la gente che ci lavora, i miei compagni, i miei amici, i dirigenti. Tutti. I tifosi. Ma mi mancherà soprattutto la maglia rossonera, che è stupenda: l'ho sempre rispettata e amata. Vado via a testa alta, il mio compito qui è finito: adesso non tocca più a me, ma non dimenticherò mai nulla. Sono arrivato in un Milan in difficoltà, ho sempre dato la mia disponibilità: abbiamo passato anni particolari, diverse proprietà, tante dirigenze, numerosi allenatori. Ora sono qui, non avete idea di cosa provo: non sono bravo a raccontare le mie emozioni, ma credetemi mi mancherete. Grazie Milan, sarò per sempre un vostro tifoso: con affetto, Suso".