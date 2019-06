Giornata importante in casa Milan, con l'annuncio di Zvonimir Boban e Paolo Maldini che potrebbe arrivare già oggi. L'ex numero 10 non ha più dubbi, sono stati tutti spazzati via dai suoi blitz milanesi e adesso è pronto a tornare alla base.

La FIFA - Mentre iniziava a rientrare al Milan lo stesso Boban doveva però concludere il suo rapporto, in modo indolore, con la FIFA e con Infantino, nonostante avesse ancora qualche progetto in ballo. Il fatto che l'annuncio sia imminente fa capire che il rapporto sia già stato interrotto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.