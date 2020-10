Milan, l'annuncio di Scaroni: "Franco Baresi nominato vice presidente onorario del club"

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, parla a seguito dell'annuale assemblea dei soci del Milan: "Abbiamo svolto l'assemblea in modo regolare, tutti connessi con una sessantina di azionisti. Tutto è stato approvato all'unanimità, sia il bilancio sia la nomina del cda. Per quanto riguarda il CdA abbiamo portato in consiglio Massimo Ferrari, che fa parte anche dell'associazione dei piccoli azionisti. Sono stato rinnovato come presidente del cda per il prossimo triennio, con decisione unanime. Franco Baresi sarà il vice presidente onorario del club".