Milan, l'apertura di Re Zlatan e una trattativa che sta per entrare nel vivo

Il Milan ufficialmente non ha mai messo in discurssione la permanenza di Ibrahimovic, ma è chiaro che Gazidis e il club, dopo l'addio di Boban, abbiano preso tempo per non sbagliare nessuna mossa. In questa fase, la discussione in corso con Rangnick rallenta tutto il resto, anche se tutti hanno chiaro quanto sia importante provare a dialogare con lo svedese in vista del futuro. Il nome di Ibra ancora non è stato messo sul piatto della discussione col tedesco, e lui nel frattempo riflette. Alla fine deciderà da solo come sempre, anche perché l'aspetto economico, a 38 anni, non è certo la priorità dell'attaccante. A breve potrebbe ripartire la trattativa, con un'apertura importante da parte del giocatore, che col suo modo chiaro e schietto ha dato la propria disponibilità per parlare della prossima stagione, ancora in rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.