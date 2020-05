MIlan, l'arrivo di Jovic non escluderebbe la permanenza di Ibrahimovic

L’infortunio di Luka Jovic del Real Madrid, obiettivo del Milan per l’estate, potrebbe riaccendere le speranze di vedere ancora Zlatan Ibrahimovic in rossonero anche il prossimo anno, ma in ogni caso l’uno non escluderebbe l’altro: lo svedese potrebbe fare tranquillamente il titolare nel caso il recupero di Jovic fosse più lungo del previsto. Ora tocca a Gazidis convincere l’esperto centravanti a rimanere, ma non sarà facile fargli accettare un ruolo che non sia quello del leader assoluto. Lo riposta Sportmediaset.