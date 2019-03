© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso potrebbe lasciare il Milan nel giro dei prossimi mesi. Lo ribadisce Tuttosport, che ricorda il forte interesse dell'Arsenal nei riguardi dell'ex Liverpool. Al Bentegodi, sabato scorso in occasione della trasferta sul campo del Chievo, a visionare lo spagnolo c'erano degli osservatori dei gunners che pensano proprio a Suso come regalo per il suo connazionale Unai Emery. A Londra potrebbe sbarcare a breve anche Monchi, altro spagnolo che aveva pensato al calciatore milanista per la Roma. Ora, se il ds dovesse approdare all'Arsenal, potrebbe provare a portare Suso con sé.