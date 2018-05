Milan, l'assist di Karius a Donnarumma: può decollare la trattativa coi Reds

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Problema portiere per il Liverpool. La finale di Champions ha messo in evidenza i limiti di Loris Karius, autore di due papere clamorose che hanno spianato la strada al Real Madrid. In estate i Reds interverranno così sul mercato e la pista più calda, almeno per il momento, è quella che porta a Gianluigi Donnarumma. Secondo Premium Sport, Mino Raiola avrebbe già proposto il portiere del Milan al club inglese e, dopo la notte da incubo di Karius, nelle prossime settimane la trattativa potrebbe decollare. Operazione da 45-50 milioni di euro.