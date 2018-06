Milan, l'Atletico Madrid su Suso ma i rossoneri negano l'interesse

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri, alcuni media spagnoli hanno riferito di un primo contatto tra l’entourage di Suso e l’Atletico Madrid, che sarebbe anche pronto a versare i 38 milioni di euro della clausola rescissoria. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, questa notizia non ha trovato conferme in Italia e anche il club di via Aldo Rossi ha smentito questa indiscrezione di mercato.