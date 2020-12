Milan, l'attaccante non è una priorità. Maldini concentrato sull'arrivo di Simakan

vedi letture

Il Milan non dà priorità all'attacco in vista della prossima sessione di mercato e, di fatto, non è alla ricerca spasmodica di un vice Ibrahimovic da inserire in rosa. L'idea dei rossoneri infatti è quella di sbagliare il meno possibile e escludono a priori acquisti alla Pellé. Se arriverà un attaccante, sarà un'occasione da non perdere e arriverà una volta sistemati gli altri reparti. In cima alla lista c'è il difensore, con Simakan dello Strasburgo ogni giorno più vicino. Poi si penserà alla mediana. Con Zlatan che dovrebbe rientrare a metà gennaio, non c'è assillo per un nuovo centravanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.