Milan, l'attacco fa fatica ma c'è fiducia nel lavoro di Giampaolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un solo gol in tre amichevoli. Il Milan di Marco Giampaolo fa fatica a trovare la via della rete e Tuttosport chiama in causa Krzysztof Piatek: il bomber polacco non ha chiuso bene la scorsa stagione e in questo precampionato non si è ancora sbloccato.

Nuovi dettami tattici - È chiaro che sia ancora molto presto per assimilare gli insegnamenti del nuovo tecnico, che ha una filosofia di gioco diversa rispetto a quella a cui la squadra era abituata. Le difficoltà, quindi, sono normali, e c'è grande fiducia nel lavoro di Giampaolo, che ora spera di ricevere qualche indicazione positiva dai suoi attaccanti in vista dell'esordio in campionato.