© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un gol Piatek ed uno Leao. Fine delle trasmissioni. In casa Milan ciò che desta sconforto su una situazione già di per sè parecchio complicata è quella riguardante la sterilità di un attacco che non ha trovato gol su azione se non nelle due circostanze sopra citate. Una difficoltà che si sviluppa e si esprime nelle manovre di gioco che non riescono ad innescare le qualità dei rappresentanti del reparto avanzato, che a loro volta non sono esenti da colpe ed hanno contribuito in maniera attiva (o passiva?) al Flop fragoroso della stagione in corso. Difficile trovare una quadra che esuli dalla ricerca di ulteriori alternative anche per arrivare alla conclusione, specie perché a bocce ferme la vena realizzativa di Piatek era considerata alla stregua di uno dei capisaldi della stagione che si stava per intraprendere, così come la freschezza di Rafael Leao pareva irrinunciabile dopo le prime presenze in stagione. La situazione attuale vede entrambi gli interpreti sul banco degli imputati, con il Milan che non riesce a segnare con continuità e senza soluzioni apprezzabili per uscire da un tunnel senza fine. A Pioli, di conseguenza, il compito di costruirsi delle strade alternative, al cospetto di un tour de force che in campionato individua Juventus e Napoli come avversarie a cavallo della sosta, per risollevare una classifica che piange come mai era accaduto in tempi recenti.