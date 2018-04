Milan, l'aumento di capitale slitta al 13 aprile: la nota

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Slitta al 13 aprile l'aumento di capitale in casa Milan. Ve lo abbiamo riportato, ora ecco il testo integrale della nota inviata dalla società rossonera ai suoi azionisti: "Facciamo riferimento all’informativa agli azionisti di Associazione Calcio Milan S.p.A. relativa all’aumento di capitale delegato, di cui in calce (la “Informativa agli Azionisti”). I termini con la iniziale maiuscola utilizzati nel presente aggiornamento avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell’Informativa agli Azionisti.

Per mezzo della presente, segnaliamo che – a causa di un eccessivo prolungamento dei tempi di iscrizione dell’Offerta in Opzione da parte del competente Registro delle Imprese – detta Offerta in Opzione risulta iscritta a far data dal 29 marzo 2018.

In conseguenza di quanto precede, si segnala che il termine ultimo per l’esercizio da parte degli azionisti della Società del proprio diritto di opzione per la sottoscrizione delle Azioni Milan risulta posticipato al 13 aprile 2018 (compreso). Pertanto, il Modulo di Adesione potrà essere consegnato da ciascun azionista con le modalità già indicate entro e non oltre il 13 aprile 2018 alle ore 17:00.

Fermo quanto precede, resta confermato quanto già previsto nell’Informativa agli Azionisti.

Cordiali saluti,

AC Milan S.p.A.".