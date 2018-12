Milan, l'emergenza a centrocampo si aggrava: problemi per Bertolacci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non sembra avere fine l'emergenza che riguarda il centrocampo del Milan. Anzi, peggiora. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Andrea Bertolacci ha un'infiammazione ai tendini del flessore e, per questo motivo, sta svolgendo un lavoro personalizzato. L'ex Genoa potrebbe comunque essere convocato, ma non partirà certamente dall'inizio per la sfida contro la Fiorentina.