Milan, l’emergenza rafforza il gruppo: pari vitale a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan torna a casa con un punto dopo lo scontro diretto contro la Lazio. Nonostante l’emergenza, con ben 6 giocatori infortunati e Higuain squalificato, i rossoneri hanno avuto addirittura l’occasione di vincerla. Gli uomini di Gattuso sono passati in vantaggio con Franck Kessie al 79esimo (La Lega poi ha assegnato autorete di Wallace), ma hanno subito la rete dell’1-1 di Correa al 94esimo, all’interno di un extra time molto lungo. Pareggio giusto perché la Lazio è stata più pericolosa nell’arco del match, ma è apprezzabile lo sforzo del Milan di giocarsi la gara in casa dei biancocelesti nonostante le assenze.

Con questo punto il Milan tiene il passo Champions e resta a meno uno proprio dalla Lazio al quarto posto, ma ora può contare su un gruppo che nelle difficoltà si esalta sempre. I rossoneri hanno tirato fuori carattere e orgoglio, proprio come aveva chiesto l’allenatore durante la settimana, e alcuni interpreti sono cresciuti sul piano individuale. Buona la partita di Abate e Calabria, quest’ultimo autore dell’assist per Kessie, ma anche di un Bakayoko cresciuto parecchio a centrocampo, mentre Donnarumma ha salvato due volte la sua porta con ottime parate. Il Milan con questo punto si tiene sulla linea di galleggiamento e spera di accumulare vantaggio sulle pretendenti alla quarta piazza con un calendario non del tutto proibitivo da qui alla sosta. I complimenti a fine partita sono arrivati anche da parte del direttore generale Leonardo: “Pareggiare la partita così alla fine fa male, i tre punti sarebbero stati un passo avanti. È un risultato comunque positivo, le assenze ci sono ma la squadra che è scesa in campo ha fatto una buona partita. Serve fargli i complimenti per la capacità di soffrire, per il vantaggio e per le cose positive. Sono convinto che la squadra crescerà”.