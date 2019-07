© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sky fa il punto sugli esiti dell'incontro tra Pietro Accardi, ds dell'Empoli, e la dirigenza rossonera di oggi, nella quale si è parlato anche di Ismael Bennacer. Il Milan si è interessato a lui viste le difficoltà nell'arrivare a Torreira, visto che per Giampaolo il ruolo del regista è fondamentale. I toscani per lasciarlo partire tuttavia chiedono 20 milioni di euro: Maldini per il momento ha annotato la valutazione, senza muovere passi "ufficiali" nella direzione dell'empolese.