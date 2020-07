Milan, l’endorsement di Pioli a Calhanoglu. Torna Ibra e va in panca

“E’ arrivato il momento di diventare un top player”. Stefano Pioli ha speso parole d’elogio per Hakan Calhanoglu, trequartista turco che sta diventando sempre più decisivo. Due assist a Lecce, un rigore trasformato contro la Roma, una continuità che il numero dieci rossonero non ha mai avuto nella sua esperienza a Milano. “Hakan è un grande giocatore, lo sto stimolando per diventare un giocatore ancora più determinante. Ha tutto per fare bene, corre, ha qualità, secondo me è ha tutto per diventare un top player. Per me lui è un leader sia tecnico che morale”, ha spiegato in conferenza stampa il tecnico milanista.

Ieri il provino in allenamento è andato bene, Zlatan Ibrahimovic oggi partirà con la squadra per Ferrara dopo 37 giorni di infortunio (si era lesinato il soleo del polpaccio il 25 maggio), ma soprattutto dopo l’ultima gara ufficiale giocata l’8 marzo scorso contro il Genoa a San Siro. Ibra ci sarà ma inizierà dalla panchina, mentre Pioli ha annunciato un po’ di cambiamenti in formazione. Un turnover necessario a causa del calendario fitto e delle partite ravvicinate. Le prove tattiche di ieri hanno indicato un paio di cambi: provati Calabria per Conti e Paquetà per Bonaventura. Possibile chance anche per Saelemaekers al posto di Castillejo. I convocati saranno diramati solamente stamattina.