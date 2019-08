Milan, l'entourage di Suso in contatto anche con Lione e Marsiglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan, scrive 'Tuttosport', è al lavoro per capire se ci sono ancora i margini per cedere in questa finestra di calciomercato l'ala spagnola Suso. Negli ultimi giorni il suo procuratore Alessandro Lucci ha iniziato a scandagliare anche il mercato francese e - si legge - sia l'Olympique Marsiglia che l'Olympique Lione hanno chiesto all'agente dell'ex Liverpool di approfondire il discorso: difficile però che questi due club possano esaudire in pieno le richieste del club rossonero e soprattutto del calciatore, che al Milan ha chiesto sei milioni di euro netti a stagione per rinnovare il contratto.