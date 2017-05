Milan, l'Espanyol riscatterà Diego Lopez per una cifra simbolica

© foto di J.M.Colomo

Diego López (35) resterà all'Espanyol, salutando così definitivamente il Milan nonostante il contratto con i rossoneri valido fino al giugno 2018. Tuttosport in edicola fa sapere che il secondo club di Barcellona riscatterà l'estremo difensore ex Real Madrid per una 'cifra simbolica': nelle casse rossonere dovrebbe finire un milione di euro.