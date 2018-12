Milan, l’esterno d’attacco e il caso Higuain: dirigenza all’opera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato a gennaio, sa che sarà una sessione di mercato determinante per provare a centrare l’obiettivo Champions, e così si è messa in moto per rinforzare l’organico. Ma in primis va risolto il dilemma Higuain. Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, desidera averlo con sé a Londra, e il Pipita ultimamente sta facendo poco sul campo per smentire queste voci. L’attaccante argentino sembra sempre più sfiduciato e scontento del momento in rossonero, non riesce ad esprimersi a causa di un gioco che non lo premia in zona offensiva, ma anche di una serie di problemi alla schiena che non gli consentono i sui classici movimenti in area di rigore. Una sequenza di cause che però hanno portato il Pipita a non segnare più da quasi due mesi. Ecco perché il dibattito sullo scambio con Alvaro Morata del Chelsea è un tema che in società verrà affrontato. Sarebbe una trattativa molto complessa a livello economico e contrattuale, essendo Higuain in prestito con diritto di riscatto dalla Juve, ma il fondo Elliott ci penserebbe perché avrebbe poi un giocatore molto più giovane come Morata da affiancare a Cutrone.

La campagna acquisti in attacco non si fermerà al caso Morata-Higuain, anche se non dovesse andare in porto. Perché nelle intenzioni del club si vorrebbe anche rinforzare un ruolo specifico, ovvero l’esterno d’attacco, per provare ad impostare un 433 con interpreti migliori. Se Suso da un lato è uno dei pilastri della squadra, sulla corsia opposta ci sono molte difficoltà con Castillejo e Calhanoglu, e un esterno sinistro potrebbe tornare molto utile a Gattuso. Così nel corso di questi giorni si prenderanno in esame i profili di attaccanti che possono giocare anche esterni, in modo da concedere al tecnico maggiori garanzie per il reparto offensivo.