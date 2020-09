Milan, l'Europa League come fonte di guadagno: arrivare ai gironi vale 15 milioni, 35 per la finale

Il valore è prima di tutto simbolico, perché il Milan che stasera rimette piede in Europa lo fa per restarci e soprattutto per fare strada. Poi c’è l’aspetto economico, e guai a sottovalutarlo: superare l’ostacolo Shamrock e avanzare almeno fino alla fase a gironi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - porterebbe nelle casse di via Aldo Rossi 15 milioni, che potrebbero crescere fino a 35 milioni in caso di finale. La cifra non sarà astronomica, ma per una società che vuole recuperare terreno seguendo la strada della crescita sostenibile sarebbe un passaggio significativo: per quanto si possa pianificare, le risorse dipendono dai risultati sul campo.