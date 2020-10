Milan, l'Europa non finanzia il difensore: l'ultimo acquisto può essere rimandato a gennaio

Dopo il passaggio ai gironi di Europa League, il Milan potrebbe chiudere la propria campagna acquisti in anticipo senza regalare un difensore centrale a Stefano Pioli. La trattativa per Tomiyasu è saltata perché la distanza tra valutazione e offerta è troppo ampia ma anche quella per Nastasic dello Schalke 04 è molto compicata perché non ci sarebbe l'intenzione da parte dei rossoneri di trattare a titolo definitivo. A questo punto potrebbe essere rimandato tutto a gennaio, con buona pace del tecnico rossonero e con l'attesa di rivedere in campo Romagnoli dopo la sosta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.