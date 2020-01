Milan, l'eventuale riscatto di Kjaer in estate costerebbe 2,5 milioni

All'indomani dell'ufficialità del passaggio di Simon Kjaer al Milan, emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha regalato a Pioli il tanto atteso difensore. Come informa questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il riscatto del centrale ex Atalanta durante la prossima estate costerebbe ai rossoneri circa 2,5 milioni di euro. Il giocatore, di proprietà del Siviglia, è arrivato intanto in prestito semestrale con opzione di acquisto.