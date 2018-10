Milan, l'ex Kalinic: "Avventura iniziata male. Poi troppi infortuni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In una lunghissima intervista esclusiva concessa ai microfoni del quotidiano AS, l'ex attaccante del Milan, Nikola Kalinic, ha parlato delle difficoltà vissute con la maglia rossonera: "Per me è stato difficile. Non ho potuto fare il ritiro con la squadra. Mi sono allenato da solo, a Spalato, in attesa del trasferimento ufficiale. Sono arrivato a stagione iniziata e poi ho trovato una marea di problemi fisici... Il Milan è un grande club, abituato a vincere e lottare per i titoli, vuole risultati e anche rapidamente. Invece in squadra c'erano undici giocatori nuovi, ci serviva più tempo per costruire qualcosa... Al Milan auguro il meglio, merita di lottare per la Champions".