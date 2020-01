Milan, l'ex Mirabelli: "Un errore il ritorno di Ibra, ha 38-39 anni..."

L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Sportiva'. E s'è soffermato, in particolar modo, sul ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Sono contrario all'arrivo di giocatori di 38-39 anni. Non bisogna accontentarci e cercare di competere con le società inglesi, spagnole e tedesche. E' una bella storia perché il giocatore ha scritto delle pagine importanti in Italia e nel Milan. Sicuramente non è più l'Ibra di un tempo, ma nel mercato di gennaio bisogna accontentarci. E' stato un bel ritorno per i tifosi".