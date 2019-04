Milan, l’ex Petagna regala speranze Champions. Ma gli infortuni preoccupano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un rigore di Andrea Petagna al noventesimo ha regalato speranze Champions al Milan. L’ex rossonero, attaccante della Spal, ha fermato la Lazio, diretta concorrente per il quarto posto della squadra di Gattuso. Mentre la Roma ha pareggiato con la Fiorentina, lasciando così il Milan a + 4 su entrambe le formazioni romane, aspettando il match di questa sera tra Atalanta e Bologna. Nonostante il brutto pareggio contro l’Udinese, i rossoneri sono ancora in piena corsa Champions e questa speranza potrebbe essere alimentata da un risultato favorevole contro la Juve sabato sera. I bianconeri sono a +18 sul Napoli, con lo scudetto in tasca e con la testa rivolta all’impegno di Champions, inoltre hanno diversi giocatori fuori come Ronaldo. Ecco perché anche un pareggio potrebbe essere utile per arrivare in fondo a questa grande lotta per il quarto posto, aspettando poi lo scontro diretto con la Lazio a San Siro, la partita più importante della stagione a questo punto dell’anno.

Nel momento più difficile della stagione, quando il Milan ha mostrato difficoltà sotto il profilo mentale e fisico, conquistando solo un punto nelle ultime tre partite, i rossoneri perdono due pedine importantissime. Gianluigi Donnarumma ha riportato una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo sarà programmato in base all'evoluzione clinica. La risonanza magnetica effettuata su Lucas Paquetá ha confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana. Franck Kessie soffre di un'infiammazione al ginocchio sinistro e anche ieri non si è allenato con il gruppo ma soprattutto con una vistosa fasciatura. Andrea Conti, dopo la partita di Genova, ha riportato un affaticamento dei muscoli flessori della coscia sinistra. La situazione è in miglioramento e verrà valutata giorno per giorno. Infine, la contusione al piede sinistro di Suso si sta risolvendo e dovrebbe essere arruolabile per la sfida contro la Juve.