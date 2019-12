Milan, l'Ibraprogramma: il 2 gennaio lo sbarco, il 3 la presentazione

Sono i giorni dell'attesa per il Milan, ansioso di riabbracciare Zlatan Ibrahimovic, la risposta alla crisi di risultati della squadra di Pioli, umiliata a Bergamo nell'ultima gara dell'anno. Lo svedese volerà a Milano la mattina del 2 gennaio con un aereo privato e poco dopo sosterrà le visite mediche cui farà seguito l'idoneità sportiva. Nel pomeriggio sarà poi il momento delle firme a Casa Milan.

3 gennaio - Il giorno seguente, Ibra verrà presentato alla stampa alle ore 10 per iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura in rossonero, quasi otto anni dopo l'addio per passare al Paris Saint-Germain.

6 gennaio - Milan-Sampdoria potrebbe essere la gara in cui Ibrahimovic verrà presentato al pubblico di San Siro: impossibile invece pensare che possa mettersi a disposizione di Pioli con soli quattro giorni di allenamento, anche se con Ibra mai dire mai.

11 gennaio - Cagliari-Milan è la successiva sfida dei rossoneri in campionato: qui forse è pensabile ad una prima convocazione dello svedese, anche se tanto dipenderà dalle risposte avute nelle sedute di allenamento del 2020.

15 gennaio - Milan-SPAL è stata indicata da più parti come possibile data d'esordio per Zlatan Ibrahimovic nella sua seconda avventura in rossonero. Vedremo se il pronostico verrà rispettato.