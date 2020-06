Milan, l’idea di Pioli: Calhanoglu e Paquetà a supporto di Rebic

Il Milan per preparare al meglio il ritorno in campo contro la Juventus in Coppa Italia, in programma il 12 giugno a Torino, giocherà oggi un test interno a Milanello, una partitella undici contro undici dove il tecnico Stefano Pioli spera di ottenere indicazioni importanti a livello tattico. E nelle ultime ore le indiscrezioni portando ad un 4321 con Rebic unica punta e il duo Paquetà-Calhanoglu alle spalle del croato. Un assetto tattico che però porterebbe Leao in panchina. In difesa invece Calabria potrebbe giocare a sinistra e prendere il posto di Hernandez, con Conti e Saelemaekers che si stanno giocando un posto da titolare. In grande spolvero anche Bonaventura a centrocampo, e infatti potrebbe giocare titolare contro la Juve, accanto a Kessie e Bennacer in linea mediana. Pioli non ha ancora deciso ma alcuni giocatori stanno rispondendo meglio di altri in questo periodo dell’anno post coronavirus, e poiché la gara contro la Juve sarà molto intensa, il mister rossonero opterà per la squadra che darà maggiori garanzie.

In questi giorni a Milanello sono assenti due giocatori per infortunio. Il primo è Zlatan Ibrahimovic, che ieri si è recato a Milanello per le cure al polpaccio. Tra dieci giorni lo svedese si sottoporrà a nuovo controllo e se tutto dovesse andare per il verso giusto, potrebbe tornare in campo a inizio luglio, perdendo solo le prime tre di campionato oltre alla Coppa Italia. Molto dipenderà da come risponderà il muscolo soleo del polpaccio infortunatosi il 25 maggio scorso in allenamento, ma lo svedese resterà a Milano per le terapie e non tornerà in Svezia. L’altro giocatore ai box è Leo Duarte, l'infortunio occorso al difensore non è di entità grave: si tratta di un sovraccarico senza lesioni evidenti. Pertanto, il recupero del difensore brasiliano dovrebbe richiedere, al massimo, due settimane.