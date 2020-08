Milan, l'incontro con Raiola decisivo per Donnarumma: la clausola è l'ostacolo per il rinnovo

vedi letture

Il prossimo incontro tra il Milan e Raiola non riguarderà solo il futuro di Ibrahimovic, ma anche quello di Gianluigi Donnarumma che è ancora in attesa di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Il portiere ha già dato l'ok per la permanenza e si partirà dall'intesa sull'entità dell'ingaggio che dovrebbe restare sei milioni di euro con l'aggiunta di bonus personali e di squadra. Il nodo però sarà la clausola rescissoria, visto che l'agente è convinto che club come Chelsea o PSG potrebbero essere pronti a muoversi per acquistarlo. Il club però vuole costruire il futuro intorno a lui e dunque sarà decisiva la trattativa sull'inserimento o meno di questa clausola. A riportarlo è Tuttosport.