© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stando a quanto riferisce Sky, Mateo Musacchio ha lavorato anche oggi in gruppo e ha svolto pure la partitella finale: l'argentino potrebbe quindi essere convocato anche per la trasferta di Atene. Ottime notizie anche da capitan Alessio Romagnoli, che si è allenato in gruppo e ha saltato solo la partitella. Il capitano milanista non ci sarà contro l'Olympiacos, ma potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di martedì prossimo sul campo del Bologna.