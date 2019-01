Milan, l'infortunio di Reina frena la partenza di Antonio Donnarumma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Avrebbe subito un'improvvisa frenata la trattativa per il trasferimento di Antonio Donnarumma all'Olympiacos. Come riporta Sky Sport, il portiere del Milan, atteso in giornata ad Atene per le visite mediche, è stato bloccato dal piccolo problema muscolare accusato da Pepe Reina, che dovrà restare fuori circa 15-20 giorni. Il club rossonero deciderà nei prossimi giorni se cedere o meno il fratello di Gigio.