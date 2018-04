Milan, l'obiettivo è blindare Cutrone: pronto il rinnovo fino al 2022

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il Milan vuole blindare Patrick Cutrone. L'attaccante classe '98 - si legge - si è meritato sul campo un nuovo contratto. I contatti sono avviati da tempo, c'è la volontà da entrambe le parti di legarsi in maniera forte. Al momento le cifre sono in fase di definizione, ma la base della trattativa è quella di un nuovo contratto che vada a scadere il 30 giugno 2022 con l'ingaggio che salirà fino a superare il milione di euro.