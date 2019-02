Milan, l’obiettivo è alzare la soglia dei gol. Gattuso studia i rimedi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è infiammata notevolmente la corsa alla Champions League dopo i risultati dell’ultimo turno di campionato, e il Milan proverà a difendere con i denti la quarta piazza che occupa attualmente. Gennaro Gattuso dovrà fare affidamento a ogni minima risorsa per sperare nel miracolo Champions, ma nel frattempo si gode l’esplosione di Piatek in rossonero, tre gol in tre presenze, e la qualità di Paquetà, subito pronto al punto che il tecnico l’ha sempre messo in campo da quando è arrivato. E’ un Milan che però avrà bisogno anche di Suso e Calhanoglu, al momento i giocatori che stanno incontrando maggiori difficoltà. Lo spagnolo per un fastidio fisico che si trascina dietro da settimane, mentre il turco perché non ha mai realmente ingranato quest’anno.

I numeri dicono che il Milan è decimo per gol realizzati in serie A, solamente 29 reti, dietro a tutte le altre big, e questo il problema più urgente da risolvere. I rossoneri hanno una difesa di ferro, sono compatti e riescono a imbrigliare molte squadre, ma in zona offensiva hanno poche occasioni per segnare. Piatek è stato eccellente nelle ultime uscite a concretizzare con le poche chance che gli sono capitate, ma in futuro potrebbe essere una complicazione. Ecco perché Gattuso potrebbe utilizzare qualche giocatore fin qui accantonato, come Conti o Laxalt, proprio per dare maggiore vivacità alla manovra offensiva e concedere riposo a chi è apparso in affanno. Inoltre con il rientro di Biglia, ci sarebbe maggiore rotazione in mediana e questo consentirebbe a Gattuso di poter cominciare a fare qualche esperimento in più per rendere la sua formazione più pericolosa in attacco.