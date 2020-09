Milan, l'obiettivo Fofana è tolto dal mercato da Puel: "Resterà al Saint-Etienne"

Wesley Fofana, difensore francese di 19 anni accostato nei giorni scorsi al Milan, dovrebbe restare al Saint-Etienne. È quanto dichiarato dal tecnico dei verts, Claude Puel: "Sta imparando, ha ancora bisogno di tempo per maturare. Ha fatto sicuramente molti progressi, ma la strada è lunga. Ora è nel club giusto per continuare il suo percorso in totale tranquillità. Ha 19 anni e solo 17 partite in massima divisione sulle spalle. Resterà qui per continuare il suo cammino".