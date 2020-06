Milan, l'obiettivo minimo è l'Europa e Pioli gioca per curriculum e futuro

Il Milan deve centrare un posto in Europa. E' questo il diktat per Pioli e la squadra in vista dei prossimi 40 giorni di partite. Per i rossoneri, giocare partite internazionali fa tutta la differenza del mondo: tecnica, d'immagine ed economica. Per il tecnico, che ha il destino segnato, farebbe la differenza per il curriculum e per la prossima esperienza. Un conto è lasciare il Diavolo a metà classifica, un altro è lasciarlo tra gli applausi europei. La rincorsa riparte dal Lecce e dalla voglia di superare Parma e Verona oltre che di evitare il sorpasso da parte del Bologna. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.