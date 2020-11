Milan, l'obiettivo principale per la difesa è Milenkovic: muro della Fiorentina

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport il sogno di mercato del Milan per il proprio reparto difensivo resta il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il club viola. però, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, non intende regalare il calciatore serbo e l'arrivo in panchina di Cesare Prandelli potrebbe ulteriormente bloccarne l'uscita.