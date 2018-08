Milan, l'ombra di Conte su Gattuso. Ma per Elliott Rino non rischia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Napoli, il Milan si appresta a sfidare un'altra big del nostro campionato, la Roma. In caso di sconfitta - scrive Tuttosport - riaffiorerebbero le voci su un possibile arrivo di Antonio Conte in panchina, nonostante Rino Gattuso goda della stima di Elliott. Al momento però l'allenatore rossonero non rischia, visto che ha tutte le attenuanti di un calendario molto complicato in avvio.