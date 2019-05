Milan, l'ombra di Inzaghi su Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gattuso è stato chiaro: il suo sogno-obiettivo è rimanere al Milan per molti anni. Il problema, però, è che il destino di Rino è strettamente legato ai risultati. O meglio, al risultato, quello di stasera. Con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, “Ringhio” avrebbe buone chance di restare sulla panchina rossonera. In caso contrario, invece, la sua posizione sarebbe troppo debole per sperare in una conferma. Come riporta il quotidiano Tuttosport, su Gattuso c’è l’ombra di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha incontrato di recente il patron Lotito, ma ha preso tempo. Stando all’indiscrezione, ci sarebbero già stati dei sondaggi da parte del club rossonero, che sta monitorando anche la situazione di Tare (al momento, però, il principale candidato a sostituire Leonardo è il portoghese Luis Campos del Lille).