L'universo del Milan è affannosamente al lavoro in questi giorni, per fornire all'allenatore Marco Giampaolo un nuovo reparto d'attacco. Sky Sport infatti spiega come per un Patrick Cutrone che lascia, in direzione Wolverhampton come scritto più volte nelle scorse ore, c'è un nuovo volto vicino ad arrivare: si tratta di Rafael Leao, attaccante classe '99 del Lille, il cui trasferimento al Milan è ormai ai dettagli. L'operazione viene definita in fase di chiusura.