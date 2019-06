Milan, l'UEFA salva l'Europa (per ora). Tutto dipende dai tempi del Tas

© foto di Gaetano Mocciaro

Il mondo Milan resta col fiato sospeso. Lo era - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in questi giorni che precedevano la sentenza Uefa e lo resta, paradossalmente, anche adesso che la sentenza è arrivata. Da Nyon si sono espressi ieri pomeriggio ed è qualcosa di inatteso perché in pratica la Uefa ha deciso di non decidere. Almeno, per il momento.

In parole povere - Nyon non si esprimerà fino a quando da Losanna non lo avrà fatto il Tas, a cui il Milan è ricorso. Tradotto: a meno che Tas e Uefa non brucino tutti i record di celerità, con Nyon che replica l’esclusione dalle coppe inflitta l’anno scorso, il club rossonero parteciperà regolarmente alla prossima Europa League.

Il vero problema riguarda le tempistiche - Il Tas infatti al momento non ha ancora fissato udienze e nei meccanismi interni non c’è una dead line perentoria, ma una semplice raccomandazione di esprimersi entro quattro mesi dal deposito del ricorso (già superati). Lo scenario potrebbe cambiare se arrivasse la richiesta per una procedura d’urgenza, cosa che il Milan starebbe valutando. Non appare infatti conveniente attendere troppo a lungo una sentenza che andrebbe ad accavallarsi con il resto del faldone. Uno degli scenari sul tavolo però racconta di due procedimenti che alla fine potrebbero venire unificati davanti al Tas. Di certo l’obiettivo del club è allungare di un anno il break even (-30 milioni di rosso al massimo) previsto dal Fair play, portandolo dall’attuale 2021 al 2022. E altrettanto certo è che, a prescindere da quando si pronunceranno Tas e Uefa, il mercato estivo dovrà osservare le rigide regole di austerity già chiarite dal club.