Milan, l'ultima idea per l'attacco è Mariano Diaz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Centrocampo ma non solo: il Milan potrebbe piazzare un colpo anche in avanti. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, serviranno tempi più lunghi per capire le dinamiche d’attacco. Piatek è il pilastro, Cutrone è in netta risalita e André Silva in leggera discesa. Piace Mariano Diaz, che potrà diventare un obiettivo se e solo quando verrà stabilito che nel reparto occorre un innesto.