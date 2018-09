Milan, la brutta serata di Singer: allibito dallo spettacolo rossonero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutta serata per Gordon Singer, figlio di Paul, proprietario del fondo Elliott. Ieri per la prima volta ha seguito il Milan in trasferta ed ha assistito al terzo pareggio consecutivo. Insieme a Leonardo e Paolo Maldini e al fianco di Scaroni, Singer è rimasto allibito in tribuna davanti allo spettacolo fornito dai rossoneri al Castellani, ben lontano dal livello a cui Elliott e i dirigenti ambiscono anche in chiave Champions. A riportarlo è Il Corriere della Sera.