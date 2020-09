Milan, la carica di Tonali e l’eredità di una maglia storica

Primo giorno di scuola per Sandro Tonali. Ieri il nuovo acquisto rossonero ha svolto l’allenamento al centro sportivo rossonero e ha conosciuto i nuovi compagni di squadra, una forte emozione per chi come lui qualche anno fa sognava di indossare la maglia rossonera. “Il Mio sogno si è avverato. E’ uno dei sogni che molti bambini hanno”, ha raccontato al canale ufficiale del club. Poi ha svelato il retroscena della telefonata a Gennaro Gattuso per indossare la maglia numero 8.

Una maglia pensate, che nella storia del Milan è stata portata da giocatori dal calibro di Ancelotti, Rijkaard, Desailly, Donadoni e Gattuso. Il tecnico del Napoli ha ricevuto una chiamata proprio da Tonali: “L’ho scelta perchè ha un significato sia come ruolo di centrocampista che come centrocampista del Milan. L’ha vestita un giocatore che ha fatto la storia del Milan come Gattuso. L’ho chiamato e lui mi ha risposto da mister dicendomi che non dovevo neanche chiederla, che dovevo prenderla e spaccare tutto”. Il centrocampista nonostante l’età non teme il peso della maglia e nemmeno di confrontarsi in uno stadio come San Siro: “Ho parlato con Gigio, con Calabria e Romagnoli che sono miei amici. Siamo stati bene insieme in nazionale e sono ragazzi giovani come me. Mi hanno dato tanti consigli e siamo pronti per questa nuova avventura".

Il Milan oggi alle 13.15 presenterà in conferenza l’altro acquisto dell’estate, Brahim Diaz, arrivato dal Real Madrid con la formula del prestito secco. Mentre stamattina il club rossonero farà effettuare le visite mediche al portiere Ciprian Tatarusanu, prelevato dal Lione come vice Donnarumma, firmerà un contratto di tre anni.