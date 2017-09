Milan, la chiave tattica passa dal recupero di Bonaventura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato del Milan si è chiuso senza l’acquisto di un attaccante esterno e di un centrocampista, due rinforzi che potevano dare a Montella soluzioni alternative al suo 4-3-3. Ecco perché in tanti hanno immaginato un cambio tattico da parte dell’allenatore campano per sfruttare a meglio i giocatori acquistati in estate. Ad esempio nel tridente il Milan fino alla sfida con il Cagliari ha dovuto presentare Borini titolare e arretrare così Calhanoglu in mediana. Per dare una diversa interpretazione del tridente sarà fondamentale recuperare un j0lly come Giacomo Bonaventura.

Il suo ritorno tra i titolari, dopo l’infortunio, potrebbe permettere di schierare un trio offensivo molto più tecnico e imprevedibile, con Suso a destra, lo stesso Jack a sinistra e uno tra Silva, Kalinic o Cutrone in mezzo. Allo stesso tempo Montella potrebbe arretrare Calhanoglu mezzala sinistra, per completare il centrocampo con Biglia e Kessie. Oppure lasciare Jack mezzala e lavorare sul posizionamento del turco ex Leverkusen in avanti.

Insomma con la Lazio si potrebbe vedere la squadra titolare, considerando che Bonaventura si avvia verso il completo recupero dopo l’infortunio accusato a metà agosto. D’altronde senza un vero interprete del ruolo, e poteva esserlo benissimo Keita se avesse accettato il trasferimento, Montella dovrà puntare tutto su Bonaventura. L’ex Atalanta pure quest’anno sarà prezioso come l’oro. Negli anni precedenti è stato proprio Jack a tirare la carretta per alcuni tratti della stagione, quest’anno servirà una crescita ulteriore per dare al Milan la spinta giusta sulla corsia sinistra per consentire al tridente di incidere meglio rispetto al recente passato.