© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan arrivato l'estate scorsa in prestito dal Chelsea, è diventato una delle colonne principali della squadra di Gattuso. Il club vorrebbe trattenerlo ma il riscatto da 35 milioni ovviamente pesa sulle valutazioni da fare in estate. Con la conquista di un posto in Champions la permanenza del francese sarebbe più semplice. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.